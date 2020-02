Bekerfinale schudt de slapende reus nu helemaal wakker: "Antwerp komt eraan, dat is de boodschap. We zijn hier, en we blijven hier."

Antwerp heeft zich in een sneltempo ontpopt tot de luis in de pels van de Belgische topclubs. The Great Old lijkt zich moeiteloos te gaan plaatsen voor Play-Off 1, en dit al voor het tweede jaar op rij. Bovendien kan stamnummer 1 nu ook pronken met een bekerfinale.

In Het Laatste Nieuws verwacht business manager Dimitri Huygen dan ook dat de bekerfinale een ware volksverhuizing naar de Heizel met zich zal meebrengen.

Volksverhuis

"Er is ongelofelijk veel vraag naar tickets. Ik verwacht dat we een kleine 20.0000 tickets zullen krijgen: het wordt een stormloop. Heel de boel is hier ontploft sinds donderdagavond: de telefoonlijnen, de mailboxen,...”

Steile groeicurve

Een bewijs dat Antwerp exponentieel blijft groeien: “Een extra duwtje in de rug van de vooruitgang die we realiseren, een extra knik in de steile groeicurve die we meemaken. Dit zorgt voor een aanzuigeffect. Meer supporters, nieuwe sponsors, …

"Al zal het natuurlijk allemaal nog veel grootser worden als we die finale ook effectief zouden winnen. We zijn er klaar voor. Antwerp komt eraan. Dat is de boodschap. We zijn hier, en we blijven hier.”