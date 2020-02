Jordan Botaka: "Een boost aan zelfvertrouwen na uitstekend begin"

Wat Sint-Truiden tegen een weliswaar matig Eupen bij vlagen op de mat toonde, was het betere werk. Aanvoerder Jordan Botaka was na afloop enorm tevreden met de drie punten. Het contrast met het spel van vorige week in Oostende kon niet groter zijn.

"Het moet heel lang geleden zijn dat we nog eens vijf keer scoorden in een wedstrijd, maar het is toch maar gebeurd vanavond! Daar moeten we heel tevreden mee zijn. Door onze goede start kregen we een enorme boost aan vertrouwen."

"Het moest gewoon anders dan de partij in Oostende, en dat hebben we gedaan. Met heel veel agressiviteit en wil om te voetballen, al speelde Eupen wel veel minder goed dan wat we al gezien hebben van ze. Maar dat is deels ook onze verdienste."

Sint-Truiden had bij winst vorige week tegen Oostende op een achtste plaats kunnen staan en zo uitzicht blijven behouden op POI. "Dat is hoe voetbal in mekaar zit. Dat is toch ook wat maturiteit dat we missen. In dat opzicht ben ik dan ook heel tevreden voor het team dat we vanavond wel weer een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld", besluit de nummer 10 van de Kanaries.