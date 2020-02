Toptransfer voor Club Brugge-aanvaller hangt in de lucht: blauw-zwart wil record van Wesley breken

Club Brugge wil deze zomer weer goeie zaken doen op de transfermarkt. Het staat zo goed als zeker vast dat Emmanuel Dennis Jan Breydel zal verlaten. En Club wil opnieuw een record breken met de Nigeriaan.

Club Brugge heeft met de transfer van Wesley naar Aston Villa de toon gezet die het de komende jaren wil aanhouden. Ze gaan hun spelers niet meer voor peanuts verkopen. Club wil ook voor Dennis 25 miljoen euro of meer vangen. Veel geld voor de 22-jarige aanvaller die nog steeds een gebrek aan efficiëntie toont, maar er is nog veel progressiemarge.

Geen spek voor de bek van de meeste clubs dus. Er is wel veel interesse voor Dennis. Newcastle, Brighton & Hove Albion, Sheffield United, Watford, AS Monaco, Sampdoria en... Borussia Dortmund volgen hem, weet HLN. Vooral de Duitsers tonen hun belangstelling, want zij zitten wekelijks op de tribunes voor hem.

Coach Lucien Favre houdt hem al langer in het oog, sinds hij in de Champions League twee keer tegen hen speelde. Zijn goals tegen Real Madrid zetten hem op de internationale kaart. Benieuwd of Club ook de gewenste som zal kunnen losweken bij één van de geïnteresseerden.