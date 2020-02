Vranckx solliciteert weer wat duidelijker naar meer speelkansen bij KVM: "Aster, dat is altijd 200 procent!"

Aster Vranckx is niet meer schuchter op de deur van de basiself van KV Mechelen aan het kloppen. Hij is met kracht aan het bonken op die deur. Tegen Charleroi was hij één van de lichtpunten op het middenveld.

Vranckx kreeg zijn basisplaats door de schorsing van Joachim Van Damme, maar hij kreeg wel de voorkeur op Jordi Vanlerberghe. "Van Aster weet je wat je kan verwachten: hetzelfde als op training. 200 procent inzet, die trekt overal zijn plan", was Wouter Vrancken niet schuchter met zijn lof.

Vranckx fleurde zijn wedstrijd op met zijn allereerste assist. "Het was een stevig duel, maar we zaten goed in de wedstrijd en brachten bij momenten verzorgd voetbal. Alleen jammer van die laatste goal, want we gaven al bij al weinig weg. Mijn assist? Nee, ik had Togui niet gezien, maar ik dropte de bal waar het meeste volk stond”, lachte hij.

En zaterdag tegen Anderlecht? Want dan is Van Damme terug. "Ik denk wel dat ik me getoond heb, maar het is de coach die beslist. Hopen mag natuurlijk wel."