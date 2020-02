Zes matchen in 18 dagen maar Club Brugge klaagt niet en daar hebben ze ook geen reden toe

Het wordt pittig voor Club Brugge, met 6 matchen op 18 dagen: Standard, Waasland-Beveren, Manchester United, Charleroi, Manchester United en Genk. Maar Simon Mignolet maakt daar geen probleem van.

De doelman is dat gewend. "Voor ons is dat niet echt een aanpassing", zegt hij bij Sporza. "We zijn het met de Champions League gewoon om 2 matchen per week te spelen. Dat is dus de normale gang van zaken."

"We hebben ook een fitte kern, wat vrij uitzonderlijk is met al die wedstrijden die we al gespeeld hebben. De trainer kan dus op tijd en stond roteren en spelers rust geven waar nodig."

Hoe meer matchen, hoe groter de kans op succes. "We zijn nog op 3 fronten actief en dat is iets waar je als voetballer naar streeft. Je wil dus zoveel mogelijk spelen. Wij kijken dan ook eerder uit naar die drukke periode dan dat we er tegenop zien."