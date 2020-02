Clement openhartig over wat hij het liefste doet, Vanhaezebrouck reageert érg gevat: "Analist"

Philippe Clement zal deze week de centrale gast zijn in een aflevering van Hoogvliegers op PlaySports. In een voorbeschouwing kwamen al enkele leuke dingen naar boven. En ook Hein Vanhaezebrouck was meteen openhartig.

Zo werd aan Philippe Clement gevraagd of hij liever coach is dan wel speler, waarop de trainer van Club Brugge aarzelde. Dat op zich is al een teken, want de meeste ex-voetballers zijn heel duidelijk en snel dat ze liever speelden dan trainer waren. "Maar ik doe het allebei heel erg graag", aldus Clement. "Ik ben wel een betere trainer dan ik een voetballer was, omdat mijn lichaam daar niet goed genoeg voor was om écht de top te bereiken." Analist Vanhaezebrouck In de studio van PlaySports werd in de omkadering van de clash tussen Standard en Club Brugge ook meteen gevraagd aan Hein Vanhaezebrouck wat hij het liefste deed. "Analist zijn in de periferie van het voetbal", kon er een lachje af bij de ex-coach van onder meer Kortrijk, Genk, Gent en Anderlecht. Een snelle terugkeer naar het trainerschap? Het zit er misschien toch niet meteen aan te komen.