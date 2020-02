Amallah: "Zijn er gerust op dat play-off 1 ons niet meer zal ontglippen"

Standard en Club Brugge deelden woensdag de punten na een bitsige topper op Sclessin. De Rouches speelden een matige eerste helft, maar kwamen na de pauze beter voor de dag.

Dat zag ook Selim Amallah. “Ik ben blij dat we de nul hebben gehouden, maar teleurgesteld dat we niet konden winnen”, vertelde hij achteraf.

“We wilden vandaag graag de drie punten in Luik houden, maar moeten tevreden zijn met dit gelijkspel. Als we elke wedstrijd hadden gespeeld zoals vandaag, zouden we nu hoger hebben gestaan in het klassement.”

“Club Brugge was misschien beter voor de rust, maar wij nadien. Op dat vlak denk ik dat het gelijkspel wel een billijk resultaat is. Het geeft alleszins vertrouwen voor de volgende weken. We zijn er gerust op dat play-off 1 ons niet meer zal ontglippen.”