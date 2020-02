Europa League: Wie moet AA Gent in de gaten houden bij AS Roma?

AA Gent neemt het volgende week in de Europa League op tegen AS Roma. Geen makkelijke opgave, want AS Roma hoort al jaren bij de Italiaanse top. Toch loopt het dit seizoen wisselvallig voor de ex-club van Radja Nainggolan.

In de laatste vijf wedstrijden heeft AS Roma drie keer verloren en daardoor staat de Italiaanse club op een vijfde plaats. Ze volgen op drie punten van Atalanta, dus de Champions League is nog mogelijk, maar het verschil met de leiders Inter is Juventus is al 15 punten.

De grote man bij AS Roma is kapitein Edin Dzeko. De aanvaller kon voorbije zomer vertrekken, maar besloot toch om in Rome te blijven. In de topschuttersstand staat Dzeko nu op de negende plaats met 10 doelpunten in 23 wedstrijden.

Centrale defensie & jonge flankspelers

Nog een sterkte van AS Roma is de centrale defensie. Chris Smalling en Gianluca Mancini doen het dit seizoen uitstekend. Smalling wordt gehuurd van Manchester United, maar AS Roma zou hem definitief willen aankopen en Mancini is dit seizoen één van de revelaties. De jonge Italiaanse verdediger is nog steeds maar 23 jaar oud.

Met Kluivert en Ünder hebben ze nog twee jonge flankspelers rondlopen, maar het is niet duidelijk of ze allebei zouden spelen. Mkhitaryan krijgt namelijk opnieuw kansen en vorig weekend wist hij te scoren. Toch zou de creatieve middenvelder willen vertrekken in de zomer.