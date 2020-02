Charles De Ketelaere was geen makkelijk kind toen hij... tennis speelde: "Ik was toen niet de liefste jongen"

Charles De Ketelaere is de nieuwe chouchou van Jan Breydel. Ziet eruit als een plechtige communicant, maar hij heeft blijkbaar ook een ruw kantje. Dat kwam vooral tot uiting toen hij nog tennis speelde.

De Ketelaere had snel door dat hij niet weggelegd was voor de sport. "Het is ook veel confronterender als je verliest. In het voetbal kan je makkelijker uitvluchten zoeken als het misloopt, in het tennis is het altijd je eigen fout. En ik kon niet om met mijn eigen fouten. Ik was toen niet de liefste jongen...”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Schelden. Rackets kapotslaan. Ik kon niet tegen valsspelers, maar die jongetjes durfden al eens uit roepen als de bal helemaal niet uit was. Dan sloeg ik soms tilt en sloeg ik expres alle ballen uit, of stopte ik soms zelfs met spelen. M'n mama heeft dat er proberen uit te krijgen, want die zat zich langs de kant soms te schamen. Ik had zelfs een trainer met wie ik moest mediteren om rustiger te worden.”

De Ketelaere combineert nu studies rechten met topsport. "Zelfs die studies zijn moeilijk. Ze zeiden dat rechten het makkelijkst te combineren zou zijn, omdat je niet verplicht naar de les moet, maar in het eerste semester heb ik toch een beetje gefaald. Ik heb één examen meegedaan. Maar dat was echt heel slecht. Ik heb wel goeie voornemens voor het tweede semester.”