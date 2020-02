UEFA steunt project 'Fans Matter!': ploegen uit negentien landen zakken hiervoor af naar Beveren

Beveren is dit weekend het decor van de verbinding in het voetbal. Afgevaardigden van clubs uit negentien landen gaan er met mekaar in gesprek in het kader van het project 'Fans Matter'. Het doel is om te werken aan de belangen van de supporters over de landsgrenzen heen.

Een vijftigtal gezanten van clubs binnen en buiten Europa zullen zowel zaterdag als zondag deelnemen aan meetings die clubs, supporters en voetbalbonden met mekaar zullen verbinden. Het project 'Fans Matter!' krijgt de steun van de UEFA en van de Europese Commissie. Financiële aspect Onder andere het financiële aspect van het voetbal zal aan bod komen, nadat bekendgeraakte dat het gezamenlijke verlies van de Belgische profclubs vorig jaar 87 miljoen euro bedroeg. De steeds meer voorkomende overnames door buitenlandse investeerders en het in de problemen geraken van amateurclubs zal aangekaart worden. Meer verankering De voetbalfan dreigt hier telkens de dupe van te worden. Er zal dan ook geopperd worden voor het verhogen van de betrokkenheid van de supporters in alle gelederen van de clubs. Dit met als streefdoel voetbalclubs die meer verankerd geraken in de lokale gemeenschappen. Onder de aanwezigen in het Van Der Valk-hotel in Beveren ook de vrouwelijke CEO van SD Europe Antonia Hagemann en Daphna Goldschmidt de vrouwelijke voorzitter van Hapoel Katamon Jersulam, een fan-based ploeg die vanuit uit de laagste divisie van het Israëlische voetbal opklom naar de top van de tweede klasse.