Hoofdrolspelers laten zich uit over drie sleutelmomenten in Antwerp - Charleroi: "De rol van de wind?"

Antwerp - Charleroi in winderige omstandigheden? Dat moest wel spektakel opleveren. En we werden op onze wenken bediend, met dank aan een aantal opmerkelijke fases en tussenkomsten van de VAR.

Moment 1: Ivo Rodrigues maakt de 1-0 dankzij tussenkomst VAR

Dieumerci Mbokani vond Penneteau op zijn weg, in de rebound tikte Ivo Rodrigues de 1-0 binnen. Maar het doelpunt werd eerst afgefloten voor buitenspel - waarna de VAR tussenkwam en het doelpunt alsnog valideerde.

"Het was wel even balen", aldus de goalgetter van dienst. "Ik dacht dat ik scoorde en zag het dan afgekeurd worden. Daarna is het dan twee minuten lang bidden dat het doelpunt toch nog zal tellen, gelukkig was dat het geval. Maar het is natuurlijk wel anders vieren."

Moment 2: Strafschop Charleroi na contact Bolat op Willems

"Ik gleed uit en daardoor kwam ik te laat, anders had ik die bal gewoon zeker gehad", aldus Sinan Bolat over die fase. "Of het strafschop was? Ik weet het niet, ik heb de beelden nog niet bekeken en ik weet niet of ik hem raak."

"Zeer ernstig was het niet, maar ik kreeg een tik in het gezicht en lag op de grond. Ik wist zelfs niet dat het strafschop was. Jammer dat we de strafschop niet konden omzetten", pikte Steeven Willems in.

Moment 3: Strafschop Antwerp - ondanks tussenkomst VAR - na handspel

De VAR greep in en liet Van Driessche kijken naar de beelden, maar die wilde van geen wijken weten en gaf alsnog de elfmeter voor Antwerp. "Ik heb het niet gezien en kan er weinig over zeggen", aldus Willems.

Mbokani miste echter: "De bal bewoog nog wat door de wind", gaf Sinan Bolat achteraf aan. "Daardoor miste Mbokani zijn trap een beetje en kon hij de bal niet binnen trappen. Zonde voor hem vooral en voor ons."