Een klutsgoal en een last minute winning goal: "De bal komt twee keer bij mij en gaat er twee keer in"

Een groots Club Brugge hebben we niet te zien gekregen tegen Waasland-Beveren. De bezoekers speelden voor wat ze waard waren, maar beten in het absolute slot in het zand. De boeman voor de Waaslanders was Mats Rits.

Mats Rits die twee doelpunten maakt, het gebeurt niet veel. En als het gebeurt, dan is het tegen... Waasland-Beveren. De laatste twee keer toch. Op 5 augustus 2017 scoorde hij voor Mechelen twee keer tegen de Waaslanders in een 2-2 gelijkspel.

Deze 'dubbel' was dus iets belangrijker. "Dit is een leuk gevoel, maar het belangrijkste zijn uiteraard de drie punten, want we hadden het heel moeilijk. Ze stonden met elf rond de grote rechthoek. Gelukkig gingen we met een voorsprong de rust in, maar na de 1-1 konden ze weer achteruit leunen."

Mooi meegenomen

Club Brugge creëerde maar weinig kansen en de spitsen lieten het afweten. "We vonden nooit de juiste man of de laatste pass mislukte, dus moest van van een rommelige of een stilstaande fase komen."

En de 1-1 kwam ook voort uit een rommelige fase. "Ik kom bij corners vaak mee oorlog maken en als de bal in de kluts terechtkomt ben ik er vaak snel bij. Bij Mechelen is het mij ook een paar keer gelukt. Uiteindelijk komt de bal twee keer bij mij en twee keer gaat hij er in. Dat is mooi meegenomen", besloot hij.