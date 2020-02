Refaelov vergelijkt processen van Club Brugge en Antwerp FC: "Het zal langer duren op de Bosuil"

Antwerp FC ontpopt zich steeds meer als dé uitdager van Club Brugge in de titelstrijd. Met Lior Refaelov heeft het stamnummer één een architect die ook het West-Vlaamse succestraject heeft uitgestippeld. Al ziet de Israëliër wel enkele verschillen.

Club Brugge zat maar liefst elf jaar in de wachtkamer vooraleer er in het seizoen 2015 - 2016 eindelijk opnieuw een titel werd gepakt. Lior Refaelov was destijds één van de drijvende krachten in het West-Vlaamse succesverhaal. Vandaag wordt blauw-zwart gezien als dé maatstaf in België, terwijl Antwerp FC tegelijkertijd als een komeet naar de top schiet.

“En toch is het een ander verhaal”, gaat Lior Refaelov in Sport/Voetbalmagazine dieper in op de twee processen. “Je moet een team hebben dat al enkele jaren samenspeelt om iets op te bouwen zoals bij Club Brugge. Bij Antwerp zijn er na dit seizoen zeven of acht spelers einde contract. Bovendien zijn de belangrijkste pionnen al boven de dertig.”

Rafa geeft de Great Old dan ook raad om de race naar de top tot een blijvend succes te maken. “Ik snap het management. Er moesten direct resultaten volgen. Maar op de lange termijn zal er bij Antwerp meer moeten worden geïnvesteerd in een jongere generatie, aangevuld met de nodige ervaring.”

“Ik denk dat het proces op de Bosuil dan ook langer zal duren dan bij Club Brugge”, besluit de Israëliër. “Maar anderzijds: waar stond Antwerp drie jaar geleden? En waar staat de club nu? Alles is hier aanwezig. Veel fans, een voorzitter die wil investeren en met Luciano D’Onofrio een pion met véél verstand en een heel groot netwerk.”