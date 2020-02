Antwerp niet in paniek na 2 op 9: "We zijn geen machines"

Antwerp miste tegen Charleroi dé kans om op de derde plaats te komen in de stand en blijft zo achter met een 2 op 9. Of dat een probleem is?

"2 op 9 is natuurlijk niet zo goed", beseft Ivo Rodrigues. "We moeten nu de resterende vier wedstrijden zoveel mogelijk punten pakken om goed richting de play-offs te gaan." Geen machines "We zijn ook geen machines. We hebben veel matchen kort na elkaar moeten afwerken en de match van donderdag zat toch nog wel wat in de benen." Een idee dat ook gedeeld werd door Sinan Bolat: "We hebben enkele mindere resultaten geboekt, maar het waren ook wedstrijden tegen topploegen. We moeten niet van een dip spreken. We ontwikkelen nog steeds genoeg kansen."