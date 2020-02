Dierckens reageert na inval: "Ik kan in eer en geweten zeggen dat KVO hier niets mee te maken heeft"

Het blijft rumoerig in Oostende. Nadat de overname door de Amerikaanse investeerder is afgerond, vielen dinsdagmorgen speurders binnen bij KV Oostende. De inval zou kaderen in een onderzoek naar Frank Dierckens, en niet naar KV Oostende. Iets wat de voorzitter zelf vandaag bevestigt.

In een emotionele facebook-post benadrukt de voorzitter van de Kustboys niets te maken heeft met KV Oostende of de eventuele overname. Dat werd eerder ook al door het parket en KV Oostende duidelijk gemaakt. Toch beseft de voorzitter dat dit alweer een 'harde kaakslag' was voor iedereen die Oostende een warm hart toedraagt. Lees Dierckens' volledige reactie hieronder: