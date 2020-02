Antwerp voor het eerst na incidenten terug naar kolkend Sclessin, Bölöni laat zich uit over de zaak én heeft tijdsgebrek

Twee maanden geleden gingen de poppen op Sclessin aan het dansen tijdens de bekerwedstrijd tussen Standard en Antwerp. Nu keren de troepen van Laszlo Bölöni terug naar de Vurige Stede. "Michel Preud'homme en ik? We hebben geen oorlog, maar knuffelen ook niet met elkaar."

"Op Sclessin is er altijd een bepaald soort sfeer. Niemand krijgt er applaus. Maar het zal de wedstrijd niet bepalen", aldus de coach van Antwerp op zijn persconferentie in aanloop naar het duel op Sclessin met Standard. "Tegen ons extra gespannen? Zowel Standard als Antwerp zijn clubs met grote motivatie en fanatieke supporters."

Te weinig tijd?

Ondanks de twee op negen van de voorbije weken is Bölöni niet ontevreden: "Het spelpeil was ok. Er is geen groot kwaliteitsverschil tussen onze spelers. Ik zag een goede Seck, maar ook een goede Arslanagic. En Hoedt was titularis voor hij zich blesseerde en woensdag was hij opnieuw op training - ik verwacht geen reactie."

"Of het een moeilijke keuze wordt? Als we winnen, dan nam ik de juiste beslissing en anders niet", aldus de coach. Die beseft dat het snel zaterdag zal zijn: "Nog twee dagen om alles voor te bereiden. Ik heb te weinig dagen. Te weinig tijd om alles voor te bereiden. Soms zou het niet slecht zijn om wat meer uren te hebben om alles te regelen ..."