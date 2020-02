Belgische topclub had twee jaar geleden een akkoord met Molde over een transfer van Erling Haaland

Erling Haaland is in recordtempo de voetbalhemel aan het bestormen. Ook tegen PSG was hij dinsdag met twee doelpunten weer de grote man.

Borussia Dortmund haalde de Noorse tiener in januari weg bij RB Salzburg, maar het scheelde niet veel of het was hem in de Jupiler Pro League moeten komen halen. Volgens Het Laatste Nieuws stond Vincent Mannaert in januari 2018 op het punt de toen zeventienjarige spits naar Club Brugge te halen. Het was scout Kenneth Brylle die er op aandrong dat Mannaert Haaland naar België zou halen. Er volgden gesprekken én een akkoord met Molde. Club Brugge zou vijf miljoen op tafel leggen en ook de speler zelf had ook geen buitensporige eisen. Die had zijn makelaar wel. Mino Raiola eiste dertig procent op de totale som van zijn latere doorverkoop. Daarop liet Club Brugge de piste varen en haalde RB Salzburg hem uiteindelijk binnen.