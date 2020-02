De strijd om plaats zes: "Het gaat tussen Genk en KV Mechelen, Anderlecht zie ik niet meer terugkomen"

't Is nog allemaal mogelijk voor plaats zes. Vier ploegen komen nog in aanmerking: Genk, KV Mechelen, Anderlecht en Zulte Waregem. "Het zal tussen Genk en KV Mechelen gaan, denk ik", zegt analist Eddy Snelders.

Snelders ziet Zulte Waregem en Anderlecht afhaken. "Zulte Waregem heeft eigenlijk een goed seizoen gedraaid. Niemand had hen daar nu nog verwacht, denk ik. Anderlecht is dan weer het omgekeerde: ze gingen wel niet meespelen voor de titel, maar het zou wel plaats drie of vier worden... Anderlecht speelt een volledig non-seizoen."

Eigenlijk heeft geen van de vier kandidaten de laatste maanden nog indruk gemaakt. "KV Mechelen zijn seizoen is ook meer dan geslaagd, maar dat van Genk is toch ook maar kwakkelen. Ze dachten dat ze goed genoeg ingekocht hadden, maar dat is tegengeslagen. Ze hebben nooit het spel van vorig seizoen kunnen ontwikkelen na het vertrek van al hun sterkhouders."

Charleroi is de enige echte revelatie van het seizoen

"Van de vier ploegen mogen er twee tevreden terugblikken en de andere twee moeten gewoon toegeven dat hun seizoen mislukt is. Anderlecht heeft nog altijd een waterkansje en volgens hun programma zouden ze nog veel punten moeten halen. Maar ja, wie zegt dat ze tegen die 'kleinere' ploegen winnen? Hun seizoen zegt heel andere dingen."

Voor Snelders zijn er wel nog twee teams die boven de verwachtingen presteren. "Antwerp ging wel meespelen voor de top zes, maar ze deden het echt heel goed. Met goed spel ook. En Charleroi hé! Dat is echt de revelatie van het seizoen. Met een ploeg huurlingen en afgeserveerde spelers."