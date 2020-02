Arbitrage krijgt ervan langs na Kortrijk - Genk: "Onbegrijpelijk"

KV Kortrijk verloor in eigen huis met het kleinste verschil van KRC Genk. Na de wedstrijd werd er toch ook opnieuw naar de arbitrage gekeken.

"Het is onbegrijpelijk dat we geen strafschop krijgen voor de fout op Mboyo", aldus Yves Vanderhaeghe na de wedstrijd tussen KV Kortrijk en KRC Genk.

Matchbepalend

"Bovendien had Kouassi zijn tweede gele kaart kunnen krijgen. De match zou er op die manier helemaal anders kunnen hebben uitgezien."

"Het is opnieuw matchbepalend, want het was een wedstrijd waarin de emoties hoog opliepen. In het begin werd er teveel toegelaten, waardoor er niet gefloten werd op de cruciale momenten. Jammer, maar we moeten dit aanvaarden."