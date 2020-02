Francky Dury met de handen in het haar door onbeschikbare verdedigers

Wat zou Francky Dury gedacht hebben toen Olivier Deschacht en Gideon Mensah tegen Moeskroen een gele kaart onder hun neus kregen geduwd? Het duo is nu geschorst, waardoor de lijst onbeschikbare verdedigers nog wat langer wordt.

Het zal weer puzzelen worden voor Francky Dury in de aanloop naar de wedstrijd tegen KV Oostende. Tegen Moeskroen liepen zowel Deschacht als Mensah tegen hun vijfde gele kaart van het seizoen aan. Doelman Bossut en Seck, de schakel net voor de verdediging, zijn geblesseerd, en Pletinckx is ook nog niet terug fit.

Vooral op links en centraal achterin zijn er problemen. Op de rechtsachter zijn er met Walsh, De Fauw en El Kababri nog drie opties. Marvin Baudry is de enige centrale man, maar De Fauw kan daar ook plaatsnemen. Walsh heeft in het verleden ook al op beide backs gespeeld. Kenourgios is de enige fitte linksachter, maar na de openingsspeeldag kwam hij niet meer in actie.