Hoedt en Preud'homme liepen allebei tegen hun vijfde gele kaart aan en ze begrepen er allebei even weinig van

Wesley Hoedt en Michel Preud'homme kregen allebei een gele kaart onder hun neus geduwd tijdens Standard - Antwerp. Voor zowel de trainer van de Rouches als de Nederlandse verdediger was het de vijfde van het seizoen. Er staat hen dus een schorsingsdag te wachten.

Michel Preud'homme gebaarde in de eerste helft om een gele kaart voor de tegenstander, maar kreeg er prompt zelf een van Nathan Verboomen. "Ik was verrast, want ik had nog geen waarschuwing gekregen. Ik maak gebaren, ja. Ik kan mijn armen ook niet heel de match stil houden. Anders moeten ze me vastbinden."

"Anderzijds ben ik misschien niet listig genoeg om in het oor van de assistent te fluisteren, zoals andere trainers doen. Ik ben de meest spontane, dus ik word geschorst", aldus Michel Preud'homme, die de derby tegen Charleroi vanuit de tribune zal moeten volgen.

Wesley Hoedt kreeg ook geel voor gesticuleren: een wegwerpgebaar in de absolute slotfase. "Ik vond het heel kinderachtig, maar ik ga het hier bij laten", reageerde de Nederlander vol ongeloof. Maar zoals zijn landgenoot Johan Cruijff ooit zei: 'Elk nadeel heb z'n voordeel'.

"Nu ga ik play-off 1 in met een propere lei. Ook mijn enkel is nog geen 100% dus nu kan die volledig herstellen. Zo kan ik helemaal fit aan de belangrijkste periode van het seizoen beginnen. Natuurlijk slaat het nergens op. Was hij (de scheidsrechter, nvdr.) dan zo op zijn tenen getrapt", kon Hoedt het toch niet laten. Hij mist de match tegen KV Oostende.