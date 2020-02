'Spaans gerecht pakt makelaar op die in België bij Anderlecht en Moeskroen actief was'

De Spaanse politie heeft Fali Ramadani opgepakt. De zaakwaarnemer wordt gelinkt aan fraude en het ontduiken van belastingen. Ook in België is hij geen onbekend gezicht.

Fali Ramadani is een bekende zaakwaarnemer bij de grootste clubs van Europa, maar Het Nieuwsblad weet dat hij ook in België actief is geweest.

De makelaar deed zaken met Herman Van Holsbeeck en bracht onder anderen Marko Marin, Filip Djuricic en Lazar Markovic naar België.

Sterke man bij Moeskroen?

Ook bij Royal Excel Mouscron kennen ze hem. Ramadani trok op een bepaald moment samen met Eran en Pino Zahavi aan de touwtjes in Henegouwen.