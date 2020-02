Vercauteren krijgt extra kwaliteitsinjectie: "Hij is fit en selecteerbaar"

Bij Anderlecht mag Frank Vercauteren met mondjesmaat terug enkele spelers verwelkomen. Alle extra krachten zijn welkom natuurlijk in de strijd om het laatste felbegeerde ticket voor Play-Off 1.

Zo is Yari Verschaeren een extra optie op de flank of de 10-positie voor coach Vercauteren. De Rode Duivel maakte afgelopen week minuten bij de beloften van RSCA. "Hij is fit en selecteerbaar, de keuze is nu aan de coach", verklaart Andres Dendoncker, makelaar van Verschaeren.

Paars-wit neemt het zaterdagavond op tegen rode lantaarn Waasland-Beveren. De Brusselaars tellen op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie vier punten minder dan de zesde in de stand, Racing Genk.

Mokerslag

De broer van Wolverhampton-speler Leander laat zich tegenover Het Nieuwsblad nog eens uit over de blessure van zijn pupil: “Zijn eerste zware blessure. Een mokerslag. Dat was vloeken. Maar daarna was hij meteen gemotiveerd om sterker terug te keren."

"Hij was vastberaden en professioneel, niets op aan te merken. De eerste week was hij niet mobiel, maar daarna kon hij snel aan de revalidatie beginnen bij Lieven Maesschalk.