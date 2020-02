Goede prestaties Van Crombrugge vallen op: 'Duitse interesse in goalie Anderlecht'

RSC Anderlecht is niet bepaald aan een topseizoen bezig. Gelukkig beschikt paars-wit over een topdoelman. Die lijkt de interesse van buitenlandse clubs ondertussen niet meer van zich te kunnen afslaan.

Hendrik Van Crombrugge stond al op de radar van AFC Ajax en enkele andere buitenlandse clubs toen hij uiteindelijk vorige zomer van KAS Eupen naar RSC Anderlecht trok.

En ook bij paars-wit kon hij zich de voorbije maanden meermaals in de kijker spelen. Meer zelfs: in vele wedstrijden was hij de absolute uitblinker of het lichtpunt voor de hoofdstedelingen.

Köln

Het is vele buitenlandse clubs niet ontgaan. Volgens Het Nieuwsblad is FC Köln de laatste ploeg die concreet is geworden voor de goalie.

De ploeg uit Keulen is momenteel veertiende in de Duitse competitie en lijkt dus ook volgend jaar op het hoogste niveau te zullen uitkomen.