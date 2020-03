Genk-speler Wouters zwaar ontgoocheld: "Wij waren de betere ploeg, wij wilden meer voetballen"

KRC Genk zat met een zure nasmaak na de wedstrijd tegen Club Brugge. Een wedstrijd waarin de scheidsrechterlijke beslissingen toch wel een grote rol speelden. Dries Wouters was zwaar ontgoocheld.

Wouters zag Genk de zege verdienen. "Dit is zuur ja. Zeker omdat wij toch wel de betere ploeg waren. Wij wilden meer voetballen dan Club", aldus Wouters. "Club benut wel zijn kleine kansen en dan is het jammer dat je verliest."

Genk moet nu afrekenen met een KV Mechelen met vertrouwen. "Wij hebben nog twee wedstrijden en als we zes op zes pakken hebben we alles in eigen handen. We weten wat we moeten doen en gaan daar vol voor."