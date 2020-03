"Non-match": Teleurgestelde Maxime Lestienne begrijpt niets van de nederlaag tegen Charleroi:

Standard Luik is er niet in geslaagd om de steile opmars van Charleroi af te stoppen. In Mambourg werd het een zwart-wit feestje na de 2-0. De Rouches gaven niet thuis.

"Een slechte match van onze kant", moest Maxime Lestienne toegeven na de nederlaag. "Net zoals na verliespartij tegen Kortrijk moeten we nu de moed bijeen rapen en lessen trekken uit deze prestatie." Standard was nochtans in vorm en trok naar de Waalse clash met een 7 op 9 tegen Club Brugge, Genk en Antwerp op zak. "Klopt. We waren gelanceerd en ik weet echt niet wat er vandaag precies gebeurd is", gaf de winger zondagavond aan. "Deze nederlaag doet pijn. We zullen praten om de redenen van deze tegenslag bloot te leggen. De afwezigheid van Preud'homme op de bank? Nee, daar lag het niet aan", onderstreepte Lestienne. Een zure nederlaag dus, maar de Rouches slaan nu niet plots aan het twijfelen. "We kennen onze kwaliteiten en onze sterktes. Er resten ons nog twee competitiematchen om ons op play-off 1 voor te bereiden. We zullen alles geven om deze non-match te vergeten", besloot Lestienne.