"Bij Anderlecht dacht Morioka te veel na"

Charleroi staat momenteel derde en heeft dat onder meer te danken aan Ryota Morioka. De Japanner doet het uitstekend bij de Zebra's.

Hoewel zijn statistieken bij Anderlecht -zes doelpunten en vier assists in 26 wedstrijden- heus niet slecht waren, herleeft Morioka bij Charleroi. In Extra Time was hij maandagavond één van de gespreksonderwerken.

"Hij speelt al het hele seizoen heel sterk", aldus Arnar Vidarsson. "Je ziet hem op het veld constant rond zich kijken. Dat is het kenmerk van een hele goeie speler. Zo weet hij perfect wat er rond hem gebeurt.”

“Zijn steekpassen zijn ook altijd op maat. Hij heeft een ongelooflijk goed gewicht in zijn passing. Als verdedigende middenvelder voetbalt hij ook bijna altijd vooruit."

Gunther Van Handenhoven gaf in datzelfde programma zijn mening waarom Morioka nooit écht doorbrak bij paars-wit: "Hij kwam uit een heel ander systeem bij Waasland-Beveren, waar hij in de omschakeling de vrijheid kreeg om zijn ding te doen."

"Bij Anderlecht zat hij in het keurslijf van het systeem van Hein Vanhaezebrouck, met heel veel richtlijnen en looplijnen. Daardoor verloor hij wat van zijn creativiteit en was hij te veel aan het nadenken. Daar heeft hij zichzelf misschien wat in verloren. Bovendien draaide Anderlecht op dat moment ook niet geweldig."