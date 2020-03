Kane stelt fans van  Engeland en Tottenham gerust: "Sta weldra terug op het wedstrijdblad"

De Engelsman maakt zich sterk dat hij deze zomer te bewonderen zal zijn op het EK. "Iedereen mag gerust zijn, ik zal er zijn", vertelde de Engelse spits aan Sky Sports.

"Een groepstraining heb ik nog niet achter de rug, maar ik werk hard in de sportzaal en voel me elke dag sterker worden. Het is nog een kwestie van enkele weken vooraleer ik terug op het wedstrijdblad sta.”

“Een datum wil ik daar niet echt op plakken, maar het zou mooi zijn moest ik tussen begin en midden april mijn rentree kunnen vieren.”

Some great games coming later in the year. All focus on the Euros first ! 🦁🦁🦁 https://t.co/mjVlrDLmSm