Flinke tegenslag voor de Great Old: geen bekerfinale voor Zinho Gano

En flinke opdoffer voor Laszlo Bölöni bij Royal Antwerp FC; hij kan geen beroep doen op Zinho Gano tijdens de bekerfinale.

Zinho Gano blesseerde zich op training enkele dagen voor de competitiematch tegen KV Oostende. Het was de knie van de boomlange spits en het was vrezen voor een scheur. Die vrees is nu ook uitgekomen.

Het gaat om een scheur in het knieligament en die houdt Gano acht weken aan de kant. Dat bevestigde de medische staf van Antwerp bij Gazet van Antwerpen. Geen bekerfinale dus voor de huurling van Genk, want die valt al op 22 maart. Ook een flink deel van play-off 1 zal aan de spits voorbij gaan.

Gano is het enige echte alternatief voor Dieumerci Mbokani in de spits. Een flinke tegenvaller dus voor Laszlo Bölöni.