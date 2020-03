Genk sprak nu al vertrouwen uit in Wolf, maar ook Anderlecht heeft nu al een beslissing genomen naar volgend seizoen toe

KRC Genk sprak nu al het vertrouwen uit in Hannes Wolf. De coach blijft ook aan in de Luminus Arena als play-off 1 niét wordt gehaald. Ook RSC Anderlecht zit in eenzelfde situatie. Wat met de toekomst van Frank Vercauteren?

Bij RSC Anderlecht is het heel duidelijk. De bestuurskamer heeft er voor de visie van Vincent Kompany gekozen. De speler-manager is simpelweg God voor de fans. Hij mag zijn weg dus sowieso voortzetten. En dat geldt ook voor Frank Vercauteren. Meer zelfs: sinds zijn aanstelling speelt Anderlecht niet alleen realistischer voetbal, maar worden er ook punten gepakt. Met Vercauteren vanaf het begin van het seizoen? Dan sprak paars-wit nu misschien nog over titelkansen. Met andere woorden: Vercauteren - hij heeft een contract tot medio 2022 in het Lotto Park - is zeker van zijn job. Ook als Anderlecht via play-off 2 naast Europees voetbal grijpt zal er geen nieuwe paleisrevolutie plaatsvinden binnen de technische staf.

