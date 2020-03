Het zal toch niet? Kevin De Bruyne blesseert zich, Pep Guardiola laat zich uit over de zaak

Slecht nieuws na de Caraboa Cup vanuit het kamp van Manchester City, want Kevin De Bruyne blesseerde zich aan de schouder. Hoe ernstig is het?

Kevin De Bruyne kwam slecht neer afgelopen zondag tegen Aston Villa op Wembley en miste het treffen met Sheffield Wednesday in de FA Cup woensdag.

Onzekerheid

Raakt hij klaar voor het treffen met Manchester United aanstaande zondag? "Hij was niet fit door een probleem met de schouder", aldus Pep Guardiola.

"We hopen dat hij niet te lang buiten strijd zal zijn. Of hij er zondag zal bij zijn in de Mancunian Derby? Ik weet het niet."