Hoe jezelf opladen als er niets meer op het spel staat? Enkele redenen én een kritische bemerking: "Wie wil naar Virton of Lommel? Belachelijk"

De komende twee weekends staan er telkens acht duels tegelijkertijd op het programma. Maar flink wat teams hebben in die matchen eigenlijk niets meer te winnen of te verliezen. Hoe ga je daar als speler mee om?

"We dachten ook voor de match tegen KV Kortrijk al niet meer aan play-off 1, maar wisten dat de match voor de supporters heel belangrijk is en wilden hem dan ook heel graag winnen. Het was zeker de belangrijkste van de drie, zuur dat we in minuut 94 nog de gelijkmaker slikken", aldus Sandy Walsh van Zulte Waregem.

"Er resten ons nu nog twee matchen. Het is jammer dat we onze doelen niet hebben kunnen bereiken dit seizoen. We gingen voor de Beker van België en we gingen voor play-off 1 en dat is beiden niet gelukt. Dat is zeer jammer. Het is nu aan ons om nog twee keer alles te geven voor de supporters."

Hebben teruggeknokt in de derby en zo nog een puntje gepakt

Kristof D'Haene (KV Kortrijk) pikte in: "We mogen fier zijn op de manier waarop we ons presenteerden in de derby tegen Zulte Waregem. We gaven de doelpunten te makkelijk weg, maar hebben ons teruggeknokt en konden zo nog een punt pakken."

Tegen Antwerp staat er voor Kortrijk bovendien nog wel een revanche op het spel na de uitschakeling in de halve finales van de Beker van België. "De motivatie zal er zeker zijn, want we spelen nog tegen twee goede ploegen met Charleroi en Antwerp", beseft Julien De Sart. "Play-off 2 blijft natuurlijk iets belachelijk. Wie wil er naar Lommel of Virton?"