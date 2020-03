🎥 Fans van Beerschot en OH Leuven maken waar spektakel van spelersopkomst, mét prikje richting Antwerp

De fans van Beerschot en Oud-Heverlee Leuven hebben een waar spektakel gemaakt van de opkomst van de spelers.

De Leuvense aanhang was grotendeels verkleed in rode pakken, geïnspireerd door de fictiereeks 'Casa de Papel'. Bij de thuisfans waren er vuurwerk, spandoeken en ook een steekje richting Antwerp, die andere Antwerpse club in de Sinjorenstad.

"We don't need the be on the number 1 show, 13 is just fine", verwijzend naar het stamnummer van beide clubs.