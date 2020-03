"Niemand mag verrast zijn als Waasland-Beveren degradeert" en "KVO kan stilaan een boek uitbrengen"

Hoeveel kans geeft u Waasland-Beveren nog om zich te redden? Ze moeten zelf winnen van AA Gent en moeten hopen dat Oostende geen puntje pakt tegen het reeds geredde Cercle Brugge. Dat zijn wel heel grote variabelen vindt ook Gert Verheyen.

Verheyen geeft Waasland-Beveren weinig kans. Het probleem dateert ook niet van gisteren. "Niemand mag verrast zijn als Waasland-Beveren straks degradeert. Als je jaren na elkaar bij de laatste vijf eindigt - een twaalfde plaats is in acht seizoenen de beste eindklassering -, wordt de val naar 1B ooit onontkoombaar", analyseert hij in Het Nieuwsblad.

"Waasland-Beveren heeft een mirakel nodig om die aangekondigde exit nog te ontlopen. Want zelfs al mocht het onwaarschijnlijke gebeuren en het wint van AA Gent, dan nog blijft het afhankelijk van wat KV Oostende bij Cercle Brugge doet. KVO had zich eigenlijk al helemaal kunnen redden tegen Genk. Met elf tegen elf had het zeker iets kunnen pakken. KVO kan stilaan een boek uitbrengen over hoe het zichzelf telkens weer in de voet schiet. Ook dat is kwaliteit. Of het gebrek eraan."