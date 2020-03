Lior Refaelov openhartig over uitstel competitie en bekerfinale: "Thuis lopen ook drie kinderen rond"

Geen bekerfinale op 22 maart, voorlopig ook geen play-offs: het Belgisch voetbal staat op apegapen dankzij het Corona-virus. Lior Refaelov is ontgoocheld, maar ook bezorgd.

"Uiteraard zijn we ontgoocheld dat we de bekerfinale nog niet kunnen spelen", aldus Refaelov in gesprek met Het Nieuwsblad.

Wat met play-offs?

"De onzekerheid knaagt. Ook omdat we thuis drie kinderen hebben rondlopen", is de speler van Antwerp duidelijk. "De veiligheid primeert."

"De play-offs? Geen idee of het realistisch is dat er play-offs komen. We zullen moeten afwachten. Sowieso hopen we dat we rechtstreeks Europa in kunnen."