Nieuwkomer in 1B bekent: "Heel weinig niveauverschil" & "Wat een sfeer op het Kiel"

Chris Philipps is een 55-voudig Luxemburgs international. Hij streek deze winter neer bij Lommel, waar hij kennis maakte met het voetbal in 1B. Met Voetbalkrant.com deelde hij zijn eerste ervaringen met het Belgisch voetbal.

De Luxemburger speelde eerder in Frankrijk en Polen. Bij Legia Warschau belandde hij op een zijspoor, waardoor hij bij Lommel zijn carrière tracht te herlanceren. Lees er hier alles over.

Door een spierblessure liet zijn debuut langer dan verwacht op zich wachten. Hij speelde de laatste twee westrijden: de verplaatsing op Beerschot (2-1 verlies) en de razend spannende degradatietopper tegen Roeselare (0-0).

“Ik heb inderdaad nog maar twee wedstrijden gespeeld, maar verder heb ik heel wat wedstrijden bekeken. Ik kan je garanderen dat het niveau zeker niet slecht is! Wat me opvalt in 1B, is dat er heel weinig niveauverschil is tussen de verschillende ploegen. Dat maakt het interessant, én er is altijd iets om voor te spelen.”

Weinig ruimte, veel duels, heel fysiek… Het zijn maar enkele van de zaken die vaak terugkeren wanneer men over het Belgische voetbal spreekt. Hoe heeft Chris Philipps dit in zijn eerste weken ervaren? “Nu je het zegt, inderdaad! Vooral tegen Beerschot was het heel moeilijk. Ze dekten overal heel kort, met enorm veel agressiviteit. Er was heel weinig ruimte tussen de lijnen, wat voetballen erg moeilijk maakte. Ook de supporters van Beerschot zorgden voor een helse sfeer.”

“Enorm veeleisend, maar het resulteert”

Bij Lommel wordt Philipps geconfronteerd met een van de meest veeleisende coaches uit het trainersgilde. “Peter Maes is een van de hoofdredenen waarom ik voor Lommel koos. Hij heeft al bewezen dat hij spelers beter kan maken. Ik moet zeggen: hij verwacht heel erg veel van zijn speler, zowel tijdens de matchen als op training. We trainen erg vaak en lang, en het fysieke werk wordt niet geschuwd. Maar al dat werk levert op, en dat is het voornaamste”, besluit Chris Philipps.