🎥 Kompany: "Dit is de strijd van een generatie, maar blijf plannen voor een betere toekomst"

Vincent Kompany stuurde woensdagavond een filmpje de wereld in. Hij deed dat via het Twitterkanaal van Anderlecht.

Het onderwerp was uiteraard de strijd tegen het coronavirus. “Dit is de strijd van een generatie”, vertelde hij. “Er zijn collectieve inspanningen nodig. Anders komen we in de problemen en overbelasten we de gezondheidszorg.”

“Ik woonde zelf ooit met een groot gezin op een kleine ruimte en ik snap dus dat het niet evident is om binnen te blijven. Toch wil ik zeggen: blijf groot dromen, ook al is de omgeving klein. Blijf plannen voor een betere toekomst.”