Bornauw komt met schitterende anekdote op de proppen: "Kompany moest dat niet doen, maar..."

Sebastiaan Bornauw verruilde in het tussenseizoen RSC Anderlecht voor 1.FC Köln. In de Bundesliga werpt de 20-jarige verdediger zich meteen op als één van de sterkhouders van zijn team. Al blijft zijn bloed paars en wit.

“Het was toch moeilijk om te vertrekken bij RSC Anderlecht”, geeft Sebastiaan Bornauw toe in Het Laatste Nieuws. “Ik vond het vooral jammer dat ik ben weggegaan na een snertseizoen. Bij de jeugd won ik letterlijk alles. Nu was het een flop.”

Na zijn transfer ging het gerucht de ronde dat Vincent Kompany niet geloofde in de kwaliteiten van Bornauw. In realiteit was de speler-manager wél een fan van de verdediger, maar kon Anderlecht het geld héél goed gebruiken.

“Dat was inderdaad onzin”, aldus Bornauw. “Ik ga een anekdote vertellen. Na de afhandeling van mijn transfer heb ik nog één keer op Neerpede getraind. Vincent is die dag individueel met mij komen werken. Dat moest hij niet doen, want ik was geen Anderlecht-speler meer. Maar dat gebaar draag ik voor eeuwig in mijn hart.”