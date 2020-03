Mechelen-supporter die hitlergroet uitbracht blijft ontkennen en gaat in beroep

Het is ongetwijfeld één van de dieptepunten van het seizoen 2019-2020. Marco Ilaimaharitra die in tranen het veld verliet na enkele racistische gebaren van een supporter van KV Mechelen. Die blijft echter halsstarrig ontkennen en gaat nu in beroep.

De 41-jarige man uit Puurs werd door de correctionele rechtbank van Mechelen veroordeeld tot een werkstraf van 65 uur voor racisme en een stadionverbod. De man gaat nu in beroep volgens Gazet van Antwerpen. Hij geeft toe zijn middelvinger te hebben uitgestoken en een zwaaibeweging te hebben gemaakt met zijn arm tijdens de wedstrijd KV Mechelen-Charleroi op op 3 november 2019, maar ontkende racistisch te zijn geweest. De rechtbank in Mechelen volgde die stelling niet. Er waren immers twee onafhankelijke getuigen en ook de speler zelf die hadden verklaard dat de man drie keer een Hitlergroet bracht en “Sieg Heil” riep.