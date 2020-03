Nilis vertelt over zijn geruzie met Gerets en hoe het zijn einde betekende bij PSV: "Grote trainer, kleine mens"

Luc Nilis was bij PSV populairder dan in België. De fijnbesnaarde artiest kwam er naast de Braziliaan Ronaldo helemaal tot zijn recht. Tot... Eric Gerets zijn pad kruiste. In S/V Magazine doet Nilis het verhaal van de botsingen die tot zijn vertrek leiden.

Gerets en Nilis, dat klikte niet. "Het botste vanaf dag één. Ik was aanvoerder en immens geliefd bij PSV en ik verdenk hem ervan dat hij moeite had met mijn populariteit. Een paar dagen nadat we teruggekeerd waren uit zomerstage, was er een meeting op zijn kantoor met de volledige staf erbij. Hij heeft mij toen met de grond gelijkgemaakt."

"Ik was in zijn ogen tekortgeschoten in mijn rol als aanvoerder. Ik heb toen gezegd wat ik over hem dacht: ‘Je bent een grote trainer, maar als mens ben je heel klein. De kapiteinsband interesseert mij niet, je mag hem hebben. Maar hier bij PSV zijn het wel de spelers die de aanvoerder kiezen. Voor mij staan de spelers op één en dan pas de trainer. Kun je er niet mee leven, dan moet je maar een andere kapitein kiezen.’ Ik was vooral kwaad op Gerets omdat hij mij wilde pakken op zaken waar we nooit over gepraat hebben. Dat vond ik laf van hem."

Gerets liet Nilis ook tijdens een Europese wedstrijd heel lang op de bank bij 0-0. "Met nog een halfuur op de klok moest ik gaan opwarmen. Ik heb hem aangekeken en gezegd: ‘Ofwel laat je mij nu invallen of ik ga naar binnen. Zeg het maar.’ Ik ben toen meteen ingevallen en tien minuten voor tijd trapte ik een vrije trap los in de kruising. Dat was kicken! Net voor affluiten gaf ik een corner waar André Ooijer de 2‑0 op scoorde. In het feestgewoel op het veld is Gerets bij mij gekomen, maar ik heb hem weggestuurd met de woorden: ‘Wegwezen jij!’"