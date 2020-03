'Anderlecht wijst drie opmerkelijke spelers de deur en mag hopen op verlengd verblijf van Rode Duivel'

Bij Anderlecht liggen de trainingen al een tijdje stil door het coronavirus en dus hebben Vincent Kompany en Peter Verbeke, de nieuwe Head of Sports, tijd om al na te denken over de invulling van de spelerskern voor volgend seizoen.

Het is duidelijk dat de tering naar de nering moet gezet worden in de komende zomermercato. Er moet een oplossing gevonden worden voor de vele uitgeleende spelers, maar ook binnen de huidige selectie zal er geschift worden.

Volgens La Dernière Heure denkt paars-wit aan een- al dan niet tijdelijk vertrek- van Sieben Dewaele, Edo Kayembe en Zakaria Bakkali. Dewaele werd in het begin van het seizoen nog gebruikt als inverted back, maar lijkt na de komst van Vercauteren uitgespeeld.

Kayembe is geen eerste keuze, maar wordt door Vercauteren vaak gebruikt als breekijzer voor de defensie om de boel op slot te gooien. Kompany is minder fan van de voeten van de Congolees. Bakkali tenslotte kreeg de laatste weken met mondjesmaat kansen, maar kon nog niet overtuigen.

Chadli

Aan inkomende zijde is er mogelijks dan weer goed nieuws. Nacer Chadli zou steeds meer open staan voor een langer verblijf bij Anderlecht. De Rode Duivel beseft dat hij, indien fit, in Brussel verzekerd is van speelgelegenheid in aanloop naar het uitgestelde EK van 2021.