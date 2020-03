Is er een nieuwe uitdaging op komst voor Andreas Pereira?

Zal Andreas Pereira aan het einde van het seizoen naar een nieuwe club trekken? De kans bestaat dat de aanvallende middenvelder Manchester United zal verlaten.

Het is misschien wel zijn meest succesvolle seizoen bij Manchester United, maar Andreas Pereira zou deze zomer kunnen vertrekken. Ole Gunnar Solskjaer bereid zijn om de Belgische Braziliaan en Jesse Lingard deze zomer te laten gaan. Beide spelers krijgen ook heel wat kritiek van de supporters.

Nadat hij werd opgeleid bij Lommel en PSV kwam Andreas Pereira in januari 2012, toen hij nog maar 16 jaar oud was, aan bij Manchester United. Hij had nog nooit zo veel bij Manchester United gespeeld als dit seizoen (32 wedstrijden, twee doelpunten en vier assists). Sinds de komst van Bruno Fernandes moet hij vooral tevreden zijn met invalbeurten.