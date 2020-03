Haalt Leicester City een derde Rode Duivel binnen?

Met Youri Tielemans en Dennis Praet voetballen er op dit moment twee Rode Duivels voor Leicester City. De kans bestaat dat zij volgend jaar de kleedkamer zullen delen met een derde Belg.

Volgens Sport/voetbalmagazine hebben de Foxes namelijk Timothy Castagne op de radar staan.

De 24-jarige Belg die zowel op de linker- als rechterkant uit de voeten kan, kwam de laatste maanden minder aan spelen toe bij Atalanta. Zijn contract loopt er af in de zomer van 2021.

Leicester zou in Castagne vooral een alternatief zien voor Ricardo Pereira. Die is aan een dijk van een seizoen bezig en staat in de belangstelling van heel wat topclubs.

De Foxes spelen in tegenstelling tot Atalanta meestal met vier man achterin.