Verdediger met flink wat JPL-ervaring ziet optie (voorlopig) niet gelicht worden in Nederland: straks gratis op te pikken?

Michaël Heylen zit met een vreemde contractsituatie bij FC Emmen. De centrale verdediger ligt nog onder contract bij Zulte Waregem en het is mogelijk dat hij deze zomer gewoon transfervrij op te pikken is.

Michaël Heylen werd dit seizoen door Zulte Waregem uitgeleend aan FC Emmen, het nummer 12 in de Eredivisie. De Nederlandse club is erg tevreden over het jeugdproduct van Anderlecht en onder normale omstandigheden (lees: zonder het coronavirus) hadden ze waarschijnlijk zijn aankoopoptie gelicht bij Essevee.

Maar voorlopig gaat dat niet door. Clubs worden financieel getroffen door het stilleggen van de competitie en nu gaat Emmen de situatie nog wat afwachten. De aankoopoptie van Heylen zal dus op 31 maart vervallen.

Als er snel duidelijkheid is rond het virus zal Emmen hem wellicht toch proberen vast te leggen. Doen ze dat niet, dan is hij na dit seizoen een vrij speler.