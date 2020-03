Nieuwe trainer van Lierse Kempenzonen had na ontslag bij Genk "degout gekregen van de rol van assistent"

Lierse Kempenzonen heeft zaterdag Tom Van Imschoot als nieuwe hoofdtrainer voorgesteld. De 38-jarige coach kan de nodige adelbrieven leggen, maar vond geen job als T1 in het profvoetbal.

Tom Van Imschoot was drie jaar aan de slag bij Lommel en zorgde vorig jaar voor het behoud in eerste klasse B. Genk kwam hem in juni 2019 wegplukken en hij werd er assistent van Felice Mazzu. Toen laatstgenoemde de bons kreeg moest ook Van Imschoot andere oorden opzoeken.

Als je uit de boot valt in 1A en 1B, dan ga je op zoek naar eerste amateur. Als er dan een ploeg is waar je naartoe wil, dan is het Lierse.

"Het is daar na vijf maanden door omstandigheden misgelopen en daarna had ik tijd om na te denken. Ik besefte dat ik een degout had gekregen van de rol van assisten-trainer. Het is frustrerend dat ik samen met de T1 geslachtofferd werd. Ik stond machteloos", legde de nieuwbakken coach van Lierse Kempenzonen uit bij Het Belang van Limburg.

Na zijn ontslag bij de landskampioen vond Van Imschoot geen werk bij een nieuwe eersteklasser. "Ik had al iets op mijn CV staan, maar dat was niet voldoende om ploegen in de problemen te voertuigen. Ik kwam niet in de plannen van KV Oostende en STVV voor. Als je uit de boot valt in 1A en 1B, dan ga je op zoek naar eerste amateur. Als er dan een ploeg is waar je naartoe wil, dan is het Lierse", besloot hij.