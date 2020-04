Nog steeds geen groen licht van volledige kern: Anderlecht roept spelers op solidair te zijn

Het is al een paar weken gepalaver bij Anderlecht. Het bestuur hoopt dat de volledige kern de loonsvermindering aanvaardt, maar voorlopig vangen ze bij een deel bot. Daarom deden ze een nieuwe oproep.

Vooral het tekengeld is bij een paar spelers een struikelblok. Anderlecht wil dat ze een deel van het salaris en het tekengeld voor de maand april inleveren, maar zelfs na het signaal van Vincent Kompany is daar nog geen doorbraak in gekomen.

Anderlecht hoopt dat de betrokken spelers hun kar keren en een teken van solidariteit geven. De spelers mogen volgens Het Nieuwsblad wel individueel onderhandelen met Kompany om hun inlevering te spreiden. Zo willen ze technische werkloosheid vermijden. Maar dat kan nog veranderen aangezien de situatie onvoorspelbaar is. In de toekomst kunnen er nog andere beslissingen nodig zijn.