"Zijn passage bij Anderlecht is een totaal fiasco"

De doortocht van Samir Nasri bij Anderlecht is geen onverdeeld succes te noemen. De Franse middenvelder stond meer aan de kant dan dat hij speelde. Anderlecht gaat zijn optie dan ook niet lichten. Frederik Waseige, zoon van de betreurde Robert en journalist voor VOO Sport, gaf zijn mening.

"Momenteel is hij een echte voetballer, want hij is zoals alle anderen: hij mag niet spelen", zei hij bij RMC. "Het is een totaal fiasco geworden zijn passage bij Anderlecht. Ik heb hem één keer ontmoet na de titel met Manchester City en ik moet wel zeggen dat hij heel respectvol en charmant was."

Ook over het seizoen van paars-wit sprak hij. "Anderlecht heeft zich in het zak laten zetten door makelaars. Er werd niet getransfereerd in het belang van de club. Daar betalen ze momenteel nog voor. Er was de revolutie met Vincent Kompany, die Anderlecht wou laten spelen zoals Manchester City. Dat resulteert nog niet in resultaten, maar het idee is respectabel."