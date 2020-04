'Premier League gaat voorbeeld van België volgen'

Wordt er dit seizoen nog gevoetbald in Engeland of niet? Pierpaolo Marino denkt alvast van niet.

Marino is technisch directeur van Udinese. De Italiaanse club is net als het Engelse Watford eigenaar van de familie Pozzo.

“De Belgische voetbalbond heeft al beslist om er mee te stoppen en ik verwacht dat in Engeland dezelfde beslissing zal worden genomen, vertelde Marino aan Sportitalia.

“De situatie is zeer ernstig, maar ik hoop gewoon dat we snel weer van het voetbal kunnen genieten. Ik maak me eerlijkgezegd meer zorgen over het aankomende seizoen dan over het huidige.”

In Engeland én Italië hoopt men nog steeds het huidige seizoen volledig te kunnen afmaken. Of dat zal lukken, is hoogst onzeker.