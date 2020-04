'Club Brugge en Genk leggen voorstel op tafel om 1B... uit te breiden'

Niemand weet hoe het Belgische profvoetbal er bij de start van het nieuwe seizoen zal uitzien. Vooral achter de toekomst van 1B staan een pak vraagtekens. Al hebben Club Brugge en KRC Genk een voorstel.

Iedereen is het er momenteel over eens: 1B in zijn huidige toestand is niet alleen een gedrocht, maar ineens ook een financieel drama voor de clubs die er langer dan enkele seizoenen in spelen.

Het bewijs is er: met Sporting Lokeren, KSV Roeselare, Lommel SK en Excelsior Virton kregen vier van de acht clubs géén proflicentie om volgend seizoen in 1B aan te treden. Maar er ligt een voorstel op tafel.

Naar Nederlands voorbeeld?

Het Laatste Nieuws weet dat Club Brugge en KRC Genk van de coronacrisis willen profiteren door 1B te hervormen. Beide topclubs willen het tweede Belgische profniveau uitbreiden.

Op die manier zouden de beloftenploegen hun intrede moeten maken. Dat voorstel ligt al langer op tafel, maar werd nooit concreet. Belangrijke noot: die ploegen kunnen vanzelfsprekend niet promoveren.