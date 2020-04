Bart De Wever, Marc Van Ranst & co eerder pessimistisch: ook bekerfinale in augustus zonder fans?

De virologen in dit land bereiden stilaan een exit-strategie voor om uit de huidige lockdown te komen. Maar hoe zit het dan met het voetbal en dergelijke evenementen?

Niemand wil zich momenteel op iets vastpinnen, maar het ziet er echt naar uit dat er niet meteen zal kunnen worden gevoetbald.

En al zeker niet mét publiek: "Grote evenementen zijn het laatste dat opnieuw zal kunnen", lijkt er geen twijfel over te bestaan dat er de eerste maanden niet met publiek zal kunnen worden gespeeld.

Bekerfinale?

De bekerfinale op 2 augustus in plaats van de Supercup mét supporters? In een persbericht hield Antwerp de adem al wat in.

"Lokale evenementen zullen misschien kunnen deze zomer én met voorwaarden, Tomorrowland en dergelijke internationale events kan je vergeten", was ook Bart De Wever niet optimistisch in Gert Late Night.